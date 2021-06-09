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ÇANAKKALE 'MÜSİLAJ ŞEKER BAZLI BİR SIVI, ZEHİR ETKİSİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL' - Son Dakika

ÇANAKKALE 'MÜSİLAJ ŞEKER BAZLI BİR SIVI, ZEHİR ETKİSİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

09.06.2021 10:28

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıkları zehirlediği iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıkları zehirlediği iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil? dedi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiaları, halkı balık tüketimi konusunda endişelendirdi. Müsilajın balıkları zehirlediği iddiaları üzerine Çanakkale'de balık satışları durma noktasına geldi. Balıkhane esnafı, müsilajın gündeme gelişinin ardından, vatandaşların balık satın almaktan çekindiğini belirtti. 'İNSANLARIMIZ GÜVENLE BALIK TÜKETEBİLİR'

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıklarda zehir etkisi yaratmasının mümkün olmadığını belirtti. Müsilajın denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğinden dolayı ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Ayaz, 'Müsilaj, fitoplanktonların yüksek derecede artmış olması sonucu girdiği stresten dolayı, kendini korumak için ölmeden önce salgıladığı bir sıvı. Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil. Bunları parçalamak için bakteri çökecek ama bunun zehir etkisi olması mümkün değil. Balıklarda herhangi bir risk olmasından bahsetmek söz konusu değil. İnsanlarımız güvenle balık tüketebilirler. Dünya'nın en değerli besini balıktır. Son zamanlarda yaşadığımız illet hastalığı atmamızda, vücudumuzun ihtiyacı olan en değerli besin balıktır. İnsanları speküle ederek 'balıkları yerseniz hastalık bulaştırır' gibi sözler doğru değildir. İzmit Körfezi'nin çok kirli olan bir bölgesi var, bu bölgede de zaten balıkçılık faaliyeti yok. Zaten habitat bağımlı türlerde olsa çok aşırı kirlenen ortamda balık durmaz. O bölgeyi terk eder. Bir de bu hareket eden göçmen balıklarda bu söz konusu değil. Bu olumsuz durum balık fiyatlarına yansıdı. Biz ağlarımızı denize atamıyoruz, 4 aydan beri felç olduk. Ama bu balıkların hastalık bulaştırması gibi bir şey söz konusu değil? diye konuştu.

Balık hali esnafı Özkan Kaşıkçı, müsilajın balık satışlarını etkilediğini belirterek, 'Vatandaş, balık almaktan ve balık yemekten korkar oldu. Bu yüzden işlerimiz yüzde 90 civarında düştü. Bizi aşırı etkiledi. Ne zamana kadar gideceğini bilemiyoruz. Balıkların zehirlenmesi gibi bir durum yok. Balık şu anda ülkemizde en doğal besin olarak gösteriliyor. Bunu tüketmekten herkes korkuyor. Aslında korona dolayısıyla daha çok balık tüketilmesi gerekli. Vatandaşımız korktuğu için balıkhaneye gelemiyor. Bu yüzden de bizim işlerimiz çok düştü' dedi.

ÇANAKKALE 'MÜSİLAJ ŞEKER BAZLI BİR SIVI, ZEHİR ETKİSİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'
ÇANAKKALE 'MÜSİLAJ ŞEKER BAZLI BİR SIVI, ZEHİR ETKİSİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'
ÇANAKKALE 'MÜSİLAJ ŞEKER BAZLI BİR SIVI, ZEHİR ETKİSİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'
ÇANAKKALE 'MÜSİLAJ ŞEKER BAZLI BİR SIVI, ZEHİR ETKİSİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Çanakkale, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE 'MÜSİLAJ ŞEKER BAZLI BİR SIVI, ZEHİR ETKİSİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL' - Son Dakika


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