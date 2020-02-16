ÇANAKKALE Nikahtan 1 gün önce evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Nikahtan 1 gün önce evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE Nikahtan 1 gün önce evlilik teklifinde bulundu

6 saat önce

Nikahtan 1 gün önce evlilik teklifinde bulundu ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, belediyede arıtma tesisi işçisi Mustafa Kurt (23), dünyaevine girdiği Kader Kurt'a (20) nikahtan 1 gün önce evlilik teklifi yaptı.

ÇANAKKALE Nikahtan 1 gün önce evlilik teklifinde bulundu, System.String[]

Nikahtan 1 gün önce evlilik teklifinde bulundu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, belediyede arıtma tesisi işçisi Mustafa Kurt (23), dünyaevine girdiği Kader Kurt'a (20) nikahtan 1 gün önce evlilik teklifi yaptı. Mustafa Kurt, eşinin, bu zamana kadar sürpriz teklif beklediğini, kendisinin de nikaha saatler kala güzel bir organizasyon hazırladığını söyledi.

Bayramiç Belediyesi'nin arıtma tesisinde işçi olarak çalışan Mustafa Kurt, hayatını birleştirdiği Kader Kurt'a, nikahtan 1 gün önce, arkadaşı ile birlikte sürpriz evlenme teklifi yaptı. Kader Kurt'u gezme bahanesi ile Bayramiç Belediyesi Meyve Sebze Hali önüne getiren Mustafa Kurt'un 20 arkadaşı, aynı anda araçlarının farlarını ve ellerindeki meşaleleri yaktı. Bu sırada Mustafa Kurt da 17 ER 317 plakalı otomobilinin kaputunu açtı. Kaputta birlikte çektirdikleri fotoğraflar ile 'Sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatını sunuyorum. Benimle evlenir misin' yazısını gören Kader Kurt, şaşkınlık yaşadı. Mustafa Kurt, arkadaşlarının yan yana park ettiği ve kaputlarında 'Benimle evlenir misin' yazısının olduğu araçların önünde Kader Kurt'a evlilik teklif etti. Kader Kurt'un 'Evet' cevabını vermesinin ardından çift, dans etmeye başladı. Mustafa ve Kader Kurt, 1 gün sonra ise dünyaevine girdi.

Mustafa Kurt, eşinin, bu zamana kadar sürpriz teklif beklediğini, kendisinin de nikaha saatler kala güzel bir organizasyon hazırladığını söyledi. Kurt, Sürpriz bir evlenme teklifi yapmak istiyordum. Fakat nasıl yapacağım konusunda kararsızdım. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir sürpriz evlenme teklifi yaptım, mutluyum dedi.

Kader Kurt ise Sürpriz evlenme teklifi ile şok oldum. Aracın kaputundaki benim ve Mustafa'nın resmini görüp, yazıyı okuyunca şaşkınlığım arttı diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evlilik teklifinden görüntüler

Kurt çiftinin otomobilin başında görüntüsü.

Kurt çifti ile röp.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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