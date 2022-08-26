Çanakkale'de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi

26.08.2022 01:20
Çanakkale'de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi

Çanakkale'nim Ezine ilçesinde kuvvetli yağış köy yolunda göçmeye neden oldu.

Çanakkale'nim Ezine ilçesinde kuvvetli yağış köy yolunda göçmeye neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak Güllüce köyünden geçen Çakal Deresi'nin debisini yükseltti. Bunun sonucunda köyün girişinde yolda göçme yaşandı.

Köye geçişler kapatılırken, jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kızılgüneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ezine'nin iki gündür sağanak etkisinde bulunduğunu söyledi.

Vatandaşları bu konuda uyardıklarını belirten Kızılgüneş, "Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık, bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımızdan bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamalarını bir kez daha rica ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi - Son Dakika
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