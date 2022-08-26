Vatandaşları bu konuda uyardıklarını belirten Kızılgüneş, "Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık, bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımızdan bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamalarını bir kez daha rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi - Son Dakika

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