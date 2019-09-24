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Çanakkale'nin 37 yıllık emektar balıkçısı

1 saat önce

Çanakkale'nin 37 yıllık emektar balıkçısıÇANAKKALE - Doğma büyüme Çanakkaleli olan ve 1982 yılında başladığı balıkçılığı 37 yıldır sürdüren Tuncay Dinç, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğine devam etmek istediğini ifade etti.

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Çanakkale'nin 37 yıllık emektar balıkçısı

ÇANAKKALE - Doğma büyüme Çanakkaleli olan ve 1982 yılında başladığı balıkçılığı 37 yıldır sürdüren Tuncay Dinç, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğine devam etmek istediğini ifade etti.

25 yaşında başladığı balıkçılığa 37 yıldır devam eden Tuncay Dinç, Çanakkaleliler tarafından çok seviliyor. Bazı müşterilerin balıkları sadece kendisinden aldığını vurgulayan emektar balıkçı, sağlığı el verdiği sürece mesleğine devam etmek istediğini dile getirdi. Severek yaptığı mesleğinde 40 yıla merdiven dayayan 62 yaşındaki tecrübeli balıkçı, her iş dalında olduğu gibi balıkçılığa da sıfırdan başlamanın kolay olmadığını ifade etti.

"Sağlığım müsaade ettikçe çalışacağım"

37 yıldır balıkçı olarak memleketine hizmet eden Tuncay Dinç, "1982'den beri bu işi yapıyorum. Bu işle meşgulüz. Bu sektöre alışan bırakamıyor. Güzel bir meslek. Severek yaptığım bir meslek. Hep Çanakkale'de çalıştım. Doğma büyüme buralıyım. Buraya benim için de gelenler var. Yüzde 20 diyebiliriz. Devamlı taze balık sattığımız için de müşterilerimiz geliyor. Telefonla bile balıkları görmeden ayırtıyorlar. Neden? Güvendikleri için. Taze balık sattığımız için. Bu iş bize kolay geliyor ama başkasına kolay gelebilir soğukta. Alışkın olduğumuz için bize kolay geliyor. Mesela bu işe sıfırdan başlamak tabii zordur. Alışana kadar zordur. Balığı tanımak, balığı temizlemek zordur. Alışana kadar ben de biraz zorluk çektim. Sağlığım müsaade ettikçe çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Tuncay Dinç, Çanakkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
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