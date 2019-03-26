Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Sonucu 4...
19 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:01 Kaynak: AA
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