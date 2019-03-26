Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Sonucu 4...

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Sonucu 4...

19 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması Sonucu 4..., System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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