Kayıp kişiler için arama başlatıldığını belirten Aktaş, "Yerleri tespit edilenler var, çalışma devam ediyor." dedi.

Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı - Son Dakika

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