Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı - Son Dakika
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Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

24.09.2022 13:08
Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre batan bottaki kişi sayısının 20 civarında olduğunu söyledi.

Kayıp kişiler için arama başlatıldığını belirten Aktaş, "Yerleri tespit edilenler var, çalışma devam ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı - Son Dakika
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