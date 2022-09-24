İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldü - Son Dakika

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