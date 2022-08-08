Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin "TCSG-61" ve "TCSG-905" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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