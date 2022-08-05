Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

05.08.2022 20:02
Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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