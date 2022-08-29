Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

29.08.2022 21:38
Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-6" botuyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 51 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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