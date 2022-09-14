Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı

14.09.2022 19:16
Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenliyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 56 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri suçlamasıyla 3 kişi yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenliyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 56 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri suçlamasıyla 3 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında İtalya yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-6" botuyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 56 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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