Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 56 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenliyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 56 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri suçlamasıyla 3 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında İtalya yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-6" botuyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 56 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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