Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı

02.09.2022 21:26
Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


YORUMLAR
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ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR Marmaris'te sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı Marmaris'te sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı
Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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