Çanakkale açıklarında geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 16 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "KB-4510" botunca düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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