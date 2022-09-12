Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.09.2022 21:00
Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 12 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "KB-4510" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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