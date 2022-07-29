Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.07.2022 22:55
Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-6 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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