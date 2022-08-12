Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.08.2022 21:09
Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-6, KB-20) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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