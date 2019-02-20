Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.
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IHAAW213522-GEN/20-02-2019- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
IHAAW213522-GEN/20-02-2019
- Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 20.02.2019 21: 35: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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