Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.
48 dakika önce
- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
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