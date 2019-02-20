Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.

48 dakika önce

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi., System.String[]
- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

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