Evde yapılan aramalarda 67 kök Hint keneviri, 12 kök skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kamera, 4 ölçüm cihazı ile aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve yalıtım malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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