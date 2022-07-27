Çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu - Son Dakika
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Çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu

27.07.2022 17:57
Çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çoban Hamit Kuru (73), köy merasındaki su kuyusunda keçisiyle ölü bulundu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çoban Hamit Kuru (73), köy merasındaki su kuyusunda keçisiyle ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çamkalabak köyünün Çamtepe Mahallesi'nde çoban Hamit Kuru, hayvanlarını otlatmak için köy merasına gitti. Yakınları Kuru'dan o saatten sonra bir daha haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve yakınları, Kuru'nun bölgedeki bir su kuyusunda, keçisiyle cansız bedenini buldu. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kuru'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Hamit Kuru'nun keçisini kurtarmak isterken kuyuya düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu - Son Dakika

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