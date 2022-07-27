Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu

27.07.2022 15:08
Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çobanlık yapan kişi su kuyusunda ölü bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çobanlık yapan kişi su kuyusunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamkalabak köyünün Çamtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan 73 yaşındaki Hamit Kuru hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde evinden ayrıldı.

Yakınları Kuru'dan uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri ve köylüler, bölgedeki bir su kuyusunda Kuru'nun cesedini buldu. Su kuyusunda bir keçinin de telef olduğu görüldü.

Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kuru'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu - Son Dakika
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