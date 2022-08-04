ÇANAKKALE'DE MAKİLİKTEKİ YANGIN ORMANI DA YAKTI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE MAKİLİKTEKİ YANGIN ORMANI DA YAKTI

04.08.2022 15:56

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, makilikte çıkan yangın ormana sıçradı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, makilikte çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

Kösedere köyü Çamoba Mahallesi'nde bugün saat 12.03'te, makilikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ormana da sıçradı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden Ayvacık Kavakdağ Orman Yangın Gözetleme Kulesi çalışanları durumu Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve 92 personel sevk edildi. Yangının engebeli arazide olması ve rüzgarın da şiddeti sebebiyle yangın söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, 3 saatte kontrol altına alındı.

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Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE MAKİLİKTEKİ YANGIN ORMANI DA YAKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE MAKİLİKTEKİ YANGIN ORMANI DA YAKTI - Son Dakika
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