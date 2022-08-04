Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kösedere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika