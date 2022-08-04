Ayvacık'ta orman yangını - Son Dakika
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Ayvacık'ta orman yangını

04.08.2022 14:26
Ayvacık'ta orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Aralıksız devam eden yangınla mücadele sonrası alevler kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ayvacık ilçesi Kösedere köyü mevkiinde ziraat alanında duman yükseldiğini farkeden Ayvacık Kavakdağ Orman Yangın gözetleme Kulesi Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine yangın ihbarında bulundu.

Yapılan ihbarın üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter, Edremit'te bulunan 1 helikopter ve 2 su atar uçak ile çok sayıda kara ekibi yangın bölgesine sevk edildi. Yangına ilk müdahale karadan arasözlerle yapıldı.

4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arasöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve 92 personel ile yapılan yoğun mücadele sonrası yangının yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındığı bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvacık'ta orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvacık'ta orman yangını - Son Dakika
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