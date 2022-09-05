AYVACIK'TA ANTEP FISTIĞI HASAT ŞENLİĞİ - Son Dakika
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AYVACIK'TA ANTEP FISTIĞI HASAT ŞENLİĞİ

05.09.2022 19:48

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinin Şapköy köyünde bu yıl ücretimi 40 tonu bulan Antep fıstığının hasat şenliği düzenlendi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinin Şapköy köyünde bu yıl ücretimi 40 tonu bulan Antep fıstığının hasat şenliği düzenlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde her yıl artan Antep fıstığı üretimi nedeniyle Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez Antep fıstığı hasat şenliği düzenlendi, Şenlik programı, Antep fıstığı hasadıyla başladı. Ardından köy meydanında üreticiler tarafından yetiştirilen ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi. Şenlikte konuşan Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Çanakkale'de 4 bin 744 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmakta. 345 bin verim çağında, 24 bin meyve vermeyen yaşlı olmak üzere toplam 369 bin ağacımız bulunmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte toplam 480-500 ton arasında Antep fıstığı alınmaktadır. Antep fıstığı alanlarımızın yüzde 95'i Ayvacık ilçesinde yer almaktadır. İlerleyen yıllarda bu festivalimizi geleneksel hale getirerek Ayvacık ve Çanakkale'nin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz dedi.

Konuşmaların adından müzik dinletisi ve Ayvacık Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen ekibin seçtiği en kaliteli Antep fıstık üretimi yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri ile fıstık yetiştiriciliği eğitimine katılan vatandaşlara katılım belgesi ve sertifikaları verildi. Daha sonra konuklara hasat edilen Antep fıstıkları ikram edildi. Tarım sigortalarının önemi ve fıstık yetiştiriciliği hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında şenlik sona erdi. Hasat şenliğine Ayvacık Kaymakamı İlker Eker'in yanı sıra, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ayvacık ilçesinin Şapköy köyünde bu yıl 40 ton Antep fıstığı üretildiği bildirildi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Çanakkale, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYVACIK'TA ANTEP FISTIĞI HASAT ŞENLİĞİ - Son Dakika

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