Bu sırada Gürsel B'nin balkondan aşağı bıraktığı çekyat, bir alt katın balkonunda bulunan 4 yaşındaki kızı Rana B'nin başına isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'ndeki üç katlı bir evde yaşayan Gürsel B, üçüncü katta temizlik yaptığı sırada evden çıkan eşyaları balkondan atmaya başladı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de başına çekyatın çarpması sonrası yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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