Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mert...

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mert...

2 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mert Uygun kazandı.

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mert..., System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mert Uygun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mert Uygun 5 bin 204, AK Parti adayı Sadettin Arslan 4 bin 34, MHP adayı Şuayip Başaran 233 oy aldı.

-Uygun'un özgeçmişi-

Mert Uygun, 15.09.1979 tarihinde Bayramiç'te doğdu. Trakya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Evli ve 1 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Mert Uygun, Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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