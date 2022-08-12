Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı

12.08.2022 11:59
Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir ağılda çıkan ve çevreye yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir ağılda çıkan ve çevreye yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Camikebir Mahallesi yakınında Mehmet Yücel'e ait ağılın açık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, avlu ve odunluk kısmına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmasına başlandı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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