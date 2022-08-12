Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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