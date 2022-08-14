Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu

14.08.2022 17:40

Çanakkale'de kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine atan ev sahibi, o esnada alt kattaki camdan başını uzatan kızının ölümüne sebep oldu. Koltuğun başına çarpmasıyla yaşamını kaybeden çocuğun şoke eden ölümü, yakınlarını büyük hüzne boğdu.

Bayramiç ilçesinde 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren, kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı.

ATTIĞI ÇEKYAT BALKONDAN KAFASINI UZATAN KIZINA ÇARPTI

Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Babasının terastan attığı çekyat başına çarpan 4 yaşındaki Rana, öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Babasının terastan attığı çekyat başına çarpan 4 yaşındaki Rana, öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış" ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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BABASININ TERASTAN ATTIĞI ÇEKYAT BAŞINA ÇARPAN 4 YAŞINDAKİ RANA, ÖLDÜ BABASININ TERASTAN ATTIĞI ÇEKYAT BAŞINA ÇARPAN 4 YAŞINDAKİ RANA, ÖLDÜ Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: DHA

Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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