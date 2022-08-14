BABASININ TERASTAN ATTIĞI ÇEKYAT BAŞINA ÇARPAN 4 YAŞINDAKİ RANA, ÖLDÜ - Son Dakika
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BABASININ TERASTAN ATTIĞI ÇEKYAT BAŞINA ÇARPAN 4 YAŞINDAKİ RANA, ÖLDÜ

14.08.2022 17:46
BABASININ TERASTAN ATTIĞI ÇEKYAT BAŞINA ÇARPAN 4 YAŞINDAKİ RANA, ÖLDÜ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Gürsel Beceren (39) terastaki eski bir çekyatı evden çıkarmak için aşağıya attı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Gürsel Beceren (39) terastaki eski bir çekyatı evden çıkarmak için aşağıya attı. Çekyat alt katta balkondan başını uzatan kızı Rana'ya (4) çarptı. Annesi ve babası tarafından hastaneye götürülen Rana, hayatını kaybetti.

Olay, Bayramiç ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı. Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABASININ TERASTAN ATTIĞI ÇEKYAT BAŞINA ÇARPAN 4 YAŞINDAKİ RANA, ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BABASININ TERASTAN ATTIĞI ÇEKYAT BAŞINA ÇARPAN 4 YAŞINDAKİ RANA, ÖLDÜ - Son Dakika
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