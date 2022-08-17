14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor

17.08.2022 01:54
14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre 14 yaşındaki S.A., yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre 14 yaşındaki S.A., yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. S.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara iz takip köpeği Roka da katıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Aşağışapçı Mahallesi'nde  meydana geldi. S.A., evleri bitişik olan yengesi Ülkü Akın ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evine giden S.A., pompalı tüfeği alarak psikolojik tedavi gören yengesi Ülkü Akın'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Cinayet, Ülkü Akın'ın bir yakınının eve gelmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde cinayet silahı olduğu tahmin edilen pompalı tüfeği buldu. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ülkü Akın'ın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı S.A.'nın yakalanması için  jandarma çalışma başlattı. Arama çalışmalarına 'Roka' isimli iz takip köpeği de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRALI


YORUMLAR
500
Tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Mahmur Tuncer Halaya "deli" ile Devam Diyor Mahmur Tuncer Halaya "deli" ile Devam Diyor
Kaynak: DHA

Jandarma, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
23:59 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri
23:58 Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi
23:51 Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
23:46 Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
23:40 Telefona dalan anne bebeğini kaybettiğini sandı! Paylaşılan video tebessüm ettiriyor
23:22 Hull City'de forma giyen Ozan Tufan adeta gösteri yaptı! Metrelerce top sürüp fileleri havalandırdı
23:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında deprem tatbikatı! Masanın altına girerek kendisini korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 01:54:26. #1.11#
SON DAKİKA: 14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement