Bayramiç'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Ezine'den Bayramiç yönüne giden Onur Alp Helvacı yönetimindeki 17 ABR 588 plakalı otomobil, ilçe girişine 1 kilometre uzaklıktaki Çiftliktepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Helvacı ile Sabri Topçu yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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