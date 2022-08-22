Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı

22.08.2022 15:48

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesi Ülkü Akın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp kaçan 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Bayramiç'e 18 kilometre mesafedeki Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos günü S.A. ile bitişikteki evdeki yengesi Ülkü Akın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., psikolojik tedavi gördüğü belirtilen yengesini vurdu.

Yengesini öldürüp kayıplara karışan 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Ülkü Akın yaşamını yitirirken, S.A. ise silahı bırakıp kaçtı.6 gündür aranan S.A., bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir caminin bitişiğindeki çay ocağında otururken polis tarafından fark edilip yakalandı. Suçun işlendiği yerin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle S.A., jandarmaya teslim edildi.

Yengesini öldürüp kayıplara karışan 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

"YENGEMİ KAZAYLA ÖLDÜRDÜM"

S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm. Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım. Bankada bir miktar param vardı. Onu çekmek için Çan ilçesine geldim" dedi. S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı - Son Dakika

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