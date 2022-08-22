S.A, 16 Ağustos'ta amcasının eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olayın ardından da kaçmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderilirken jandarma ekiplerince S.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı - Son Dakika

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