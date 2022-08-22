Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı

22.08.2022 15:14
Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan 14 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra polis ekiplerince Çan ilçesinde yakalandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan 14 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra polis ekiplerince Çan ilçesinde yakalandı.

İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos'ta tartıştığı amcasının eşi Ülkü A'yı (60) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan S.A'nın (14) yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Geniş çaplı arama sonucunda S.A, Çan ilçesinde bir çay ocağında otururken polis ekiplerince yakalandı.

S.A, polisteki ilk ifadesinde, yengesini kazayla öldürdüğünü, olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldiğini, su ihtiyacını yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdiğini, geceleri farklı cami avlularında saklandığını anlattığı öğrenildi.

Jandarmaya teslim edilen ve Bayramiç'e getirilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A, 16 Ağustos'ta amcasının eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olayın ardından da kaçmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderilirken jandarma ekiplerince S.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Çanakkale'de hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Çanakkale'de hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
14:50 Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
14:52 Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
14:38 Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu
14:30 Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi
14:25 Türkiye'nin 3. ittifakı resmen kuruldu: Sosyalist Güç Birliği
14:20 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı
14:29 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 6'lı masaya çağrısını yineledi: Mansur Yavaş'ı aday gösterin
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 15:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement