Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

22.08.2022 16:40
Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince 6 gün sonra yakalanan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince 6 gün sonra yakalanan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde tartıştığı amcasının eşi Ülkü A'yı (60) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan S.A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Geniş çaplı arama sonucunda S.A, Çan ilçesinde bir çay ocağında otururken polis ekiplerince yakalandı.

S.A, polisteki ilk ifadesinde, yengesini kazara öldürdüğünü, olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldiğini, su ihtiyacını yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdiğini, geceleri farklı cami avlularında saklandığını anlattığı öğrenildi.

Jandarmaya teslim edilen ve Bayramiç'e getirilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayramiç ilçesinde 16 Ağustos'ta, S.A. amcasının eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderilirken jandarma ekiplerince S.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı
Kaynak: AA

Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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