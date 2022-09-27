Edinilen bilgiye göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı köyünde bulunan Türk Telekom 'a ait kabloları gece geç saatlerde çaldıkları iddiası ile yakalanan ve Çan ilçesinde ikamet eden Ü.K, M.B ve E.E jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.