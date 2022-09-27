Çanakkale'de kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı

27.09.2022 09:10
Çanakkale'de kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı Köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı Köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı köyünde bulunan Türk Telekom'a ait kabloları gece geç saatlerde çaldıkları iddiası ile yakalanan ve Çan ilçesinde ikamet eden Ü.K, M.B ve E.E jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmada ifadeleri alınan 3 zanlı savcılığa sevk edildi.

Bayramiç savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar kablo hırsızlığı iddiası ile çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Kaynak: AA

Türk Telekom, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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