ÇANAKKALE - Biga'daki Kocabaş Çayı temizleniyor - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Biga'daki Kocabaş Çayı temizleniyor

13.08.2022 21:04

Çanakkale'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı temizleniyor.

Çanakkale'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı temizleniyor.

Biga Belediyesi ekiplerince çay ve çevresinde temizleme çalışmaları başlatıldı.

İş makineleriyle, Hacımadan Köprüsü ile Arapdede Köprüsü arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda temizlik çalışması yapılıyor.

Kocabaş Çayı'nın doğal akışıyla oluşan kum tabakası ve çay yatağında bulunan materyaller çıkarılırken, özellikle yaz aylarında çaydaki suyun azalması ile oluşan kirlilik ve kokuya karşı da temizlik çalışması gerçekleştirilecek.

Ekipler ayrıca yaz döneminin rahat bir şekilde geçmesi için Kocabaş Çayı'nda larva ve haşereye karşı ilaçlama çalışması yapacak.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Kocabaş, Biga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Biga'daki Kocabaş Çayı temizleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Biga'daki Kocabaş Çayı temizleniyor - Son Dakika
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