Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika

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Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:20 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
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