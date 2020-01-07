Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek - Son Dakika

Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-EK.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-EK

Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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