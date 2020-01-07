Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti