Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü

24.09.2022 19:34
Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlyasalan köyünde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Sabri Bayram (73), bahçesindeki otları yaktı.

Bir süre sonra alevlerin arasında kalan Bayram, yakınları tarafından yanmış bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram'ın cesedi, incelemelerin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü - Son Dakika
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