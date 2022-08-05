İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Çanakkale, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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