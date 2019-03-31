Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Biga İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bülent Erdoğan kazandı.

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bülent Erdoğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Erdoğan 16 bin 971, CHP adayı İsmail Işık 16 bin 427 oy aldı.

Erdoğan'ın öz geçmişi

1976 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan, ilk, orta ve lise eğitimini Biga'da tamamladı.

Askerliğini bitirdikten sonra ticarete atılan Erdoğan, 2011'de AK Parti Biga İlçe Başkanlığına seçildi. 2014 yılındaki mahalli seçimlerde Biga Belediye Meclisi Üyesi seçilen Bülent Erdoğan, evli ve üç çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:02 Kaynak: AA

AK Parti, Çanakkale, Biga, Güncel
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