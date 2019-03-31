Çanakkale'nin Biga İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bülent Erdoğan kazandı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Bülent Erdoğan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Erdoğan 16 bin 971, CHP
adayı İsmail Işık
16 bin 427 oy aldı.
Erdoğan'ın öz geçmişi
1976 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan, ilk, orta ve lise eğitimini Biga'da tamamladı.
Askerliğini bitirdikten sonra ticarete atılan Erdoğan, 2011'de AK Parti Biga İlçe Başkanlığına seçildi. 2014 yılındaki mahalli seçimlerde Biga Belediye Meclisi Üyesi seçilen Bülent Erdoğan, evli ve üç çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:02 Kaynak: AA
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