Biga'da orman yangını (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Biga'da orman yangını (1)

01.08.2022 13:44
Biga'da orman yangını (1)

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Biga ilçesi Koruoba köyünde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 14 arazöz ve 2 dozer ile alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahalenin 13 dakika içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede söndürme çalışmaları sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor Biga'da orman yangını (2) Biga'da orman yangını (2) Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga'da orman yangını (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Biga'da orman yangını (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement