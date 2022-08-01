Biga ilçesi Koruoba köyünde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 14 arazöz ve 2 dozer ile alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahalenin 13 dakika içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Biga'da orman yangını (1) - Son Dakika

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