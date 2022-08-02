Çanakkale'nin Biga ilçesi Koruoba yakınlarında saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi. 13 dakika içerisinde müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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