İlk kez oy kullanacak genç seçmenle anket yapıldı! İlk sırada ne AK Parti ne de CHP var

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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