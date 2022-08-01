Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

01.08.2022 14:47

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Biga'da orman yangını (1) Biga'da orman yangını (1) Biga'da orman yangını Biga'da orman yangını
Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:19 Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
14:10 ABD basını Rusya'nın ayakta kalabilmek için Sudan'ın altınlarını yağmaladığını öne sürdü
13:54 Yüzde 20 az zam alan taşeron PTT işçileri, Türkiye genelinde grev kararı aldı
13:26 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı: En ucuz bilet 180 lira
12:59 Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi
12:43 Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu
12:46 İzmit'te CHP'li belediye başkanının astırdığı pankarta AK Parti'den yalanlama
12:36 Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor
12:35 Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 14:55:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement