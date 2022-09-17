Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Başpehlivanlıkta 66 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda rakibi Mustafa Doğan Özkaya'yı puanlama ile yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Kaynak: AA

Bigalı Mehmet Çavuş, Ali Gürbüz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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