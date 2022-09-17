Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

17.09.2022 21:28
Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

İrfan Şahin Er Meydanı'nda düzenlenen ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde Güreş Ağası Hasan Karabiber'in destekleriyle düzenlenen güreşlere 400 pehlivan katıldı.

Başpehlivanlıkta 66 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda rakibi Mustafa Doğan Özkaya'yı puanlama ile yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ali Gürbüz'e altın kemeri takdim etti. ???????

Güreşlere, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri sürüyor Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri sürüyor Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz Gökçeada açıklarında Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz
Kaynak: AA

Bigalı Mehmet Çavuş, Ali Gürbüz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti
20:50 İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı
20:35 Tek bacağı olmayan işçinin ekmek parası için çalışmaya devam ettiği anlar duygulandırdı
20:17 Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu
20:11 Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı
19:57 Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın
19:26 Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi
19:13 Kasımpaşa konuk olduğu Ümraniyespor'u devirdi
19:10 Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu
18:58 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal eden satıcılara 300 bin liraya kadar ceza verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 21:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement