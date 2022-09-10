Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi! - Son Dakika
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Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi!

10.09.2022 20:28

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, Çanakkale Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açtı. Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.

Çanakkale'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında gerçekleşen olayda, uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldı.

TÜRK BOTLARI GELİNCE BÖLGEYİ TERK ETTİLER

Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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