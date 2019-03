Çanakkale'nin Bozcaada İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hakan Can Yılmaz kazandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hakan Can Yılmaz kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakan Can Yılmaz bin 347, AK Parti adayı Erdoğan Madak 664, MHP adayı Özgür Acar 35 oy aldı.



-Yılmaz'ın özgeçmişi-



Dr. Hakan Can YILMAZ 11.Ekim.1973 'de Çanakkale doğdu. İlkokulu Çanakkale orta ve lise öğrenimini Çanakkale Anadolu Lisesi'nde tamamlayarak 1991 yılında mezun oldu.Aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanarak yüksek öğrenimine başladı.1998 Yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu.1998-­2004 tarihleri arasında Medline Acil Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de doktor ve yönetici olarak görev yaptı. 1 Ocak 2004'te Bozcaada Halk Sağlığı Merkezi'nde doktor olarak göreve başladı.Temmuz 2007' den Aralık 2013'e kadar İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yaptı. 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinden önce görevden istifa eden evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Hakan Can YILMAZ CHP'den Bozcaada Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. 46,3'lük oy oranı ve adalıların 886 oyu ile Bozcaada Belediye Başkanı olarak seçildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı

Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum

Kayyum Atanan 9 İlde Son Durum