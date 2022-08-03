Kısa sürede söndürülen otluk yangınına vatandaşlar da bağlarını suladıkları sulama motorları ve traktörleriyle yardım etti.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Çanakkale, Bozcaada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını - Son Dakika

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