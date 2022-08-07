Çanakkale'de orman yangını - Son Dakika
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Çanakkale'de orman yangını

07.08.2022 16:26
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de orman yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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